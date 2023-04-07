

عبدالعزيز جاسم



قاد مدرب القادسية محمد إبراهيم التدريب الأول للفريق مساء أمس الأول استعدادا لمواجهة السالمية اليوم، وقال في تصريحات: «الأصفر هو من «سوه محمد وغيره» سواء كان لاعبا أو مدربا لذلك الشكر الكبير لجميع من عمل معي في الفترات سواء مجلس إدارة أو أجهزة فنية وإدارية ولاعبين»، موضحا: «مشكلة الفريق سهلة لكن نحن من يصعّبها لأننا عودنا الجمهور على البطولات».



وأضاف: «اليوم الكل متعطش ومتعجل لتحقيق شي لكن الفترة السابقة تختلف عن الحالية لأن هناك نجوم كبار مؤثرين في المنتخب الأول غابوا عن الفريق بما يقارب 6 عناصر وهو أمر ليس بالسهل وهم أنفسهم يواجهون الأصفر مع فرقهم الحالية، ورغم ذلك إن شاء الله يكون القادسية في الفترة المقبلة أحد الأطراف التي تحقق البطولات».



وأشار قائلا: «لا يمكن أن أقول ماذا سأقدم لكن اللاعبين الرجال هم من سيقدمون داخل الملعب»، مشيرا إلى أنه يسير مع الجهازين الإداري والفني خطوة بخطوة، وهناك نصف نهائي مهم أمام الكويت في كأس سمو الأمير، كما أن الفريق لديه 9 مباريات في الدوري ما يعني أن الأمور ما زالت في أيدينا.