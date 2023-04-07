

ناصر العنزي



لا مجال لخسارة أخرى كي لا تصعب عليهما اللحاق بالمقدمة.. هذا ما ستكون عليه مواجهة الليلة بين القادسية والسالمية على «ملعب ثامر» في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدوري زين. القادسية الذي توقف رصيده عند 29 نقطة بعد خسارته المؤثرة أمام خصمه العربي بهدفين نظيفين الأحد الماضي، وبالتالي فالفريق لا يتحمل خسارة أخرى اليوم كي لا يجد نفسه بعيدا عن المنافسة على اللقب، ويقود «الأصفر» اليوم المدرب محمد إبراهيم في أول مهمة له بعد إقصاء المدرب بوريس لونياك إثر الهزيمة من العربي.. و«الجنرال» ليس غريبا على فريقه بعدما حقق عدة إنجازات في مواسم سابقة، لكن حال الفريق حاليا غير حالته السابقة الذي كان مزدحما بالنجوم، لذلك ستكون مهمة ابراهيم أصعب بكثير من سابقتها، خصوصا أن الجماهير تنتظر منه الفوز ولا سواه، ومن المتوقع أن يجري تغييرات محدودة في تشكيلته في ظل افتقاد «الأصفر» عنصرين أساسيين هما بدر المطوع للإصابة وعيد الرشيدي الموقوف إداريا فيما يعود إليه اليوم عبدالواحد سيسوكو في خط الوسط، ومن الملاحظ على الفريق ضعف إمكانيات خط دفاعه وتكرار أخطاء لاعبيه، وهذا بالطبع لن يكون خافيا على المدرب.



أما السالمية فرصيده 23 نقطة وحظوظه شبه معدومة في المنافسة على اللقب بعدما تلقى خسارة ثقيلة من الكويت بثلاثية في الجولة الأولى، لذلك سيلعب من أجل إثبات أحقيته في التواجد بالدوري الممتاز. ويغيب عن «السماوي» اليوم حارسه عبدالرحمن الفضلي ومدافعه فهد المجمد لحصولهما على بطاقة حمراء في اللقاء السابق، والملاحظ على بعض لاعبي السالمية وفي مقدمتهم جمعة سعيد النرفزة والعصبية والاحتجاج المتكرر على قرارات الحكم.