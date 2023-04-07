

يخوض مان سيتي مواجهة سهلة نسبيا عندما يلاقي مضيفه ساوثمبتون، الذي يقبع في مؤخرة الترتيب برصيد 23 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف مراكز الأمان، وذلك في افتتاح المرحلة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت.



ويأمل «السيتي»، الذي توج باللقب في الموسمين الماضيين، تشديد الخناق على المتصدر أرسنال برصيد 72 نقطة، وتقليص الفارق معه إلى 5 نقاط فقط ـ ولو بصورة مؤقتة ـ خلال لقائه مع ساوثمبتون.



ومن المرجح أن يعود النجم النرويجي إيرلينغ هالاند إلى صفوف مان سيتي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في مارس الماضي.



ويدور صراع آخر في البطولة بين أندية نيوكاسل يونايتد وتوتنهام ومان يونايتد من أجل التواجد ضمن فرق المربع الذهبي.



ويحتل نيوكاسل المركز الثالث برصيد 53 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على مان يونايتد، صاحب المركز الرابع، الذي يمتلك نفس الرصيد، في حين يتواجد توتنهام في المركز الخامس بـ50 نقطة.



ويلتقي مان يونايتد مع ضيفه إيفرتون، فيما يلعب نيوكاسل مع مضيفه برينتفورد، وتوتنهام مع ضيفه برايتون.



وتحظى المرحلة بعدة مواجهات مهمة في صراع الهبوط، سيكون أبرزها لقاء ليستر سيتي، الذي يخوض مباراته الأولى في البطولة بعد رحيل مدربه بريندان رودجرز، مع ضيفه بورنموث.



ويخوض نوتنغهام فورست، الذي يحتل المركز السابع عشر بـ 27 نقطة، مواجهة بالغة الصعوبة ضد مضيفه أستون فيلا، صاحب المركز السابع برصيد 44 نقطة، الذي تحسنت نتائجه بشدة في الفترة الأخيرة، بعدما حقق 5 انتصارات خلال لقاءاته الستة الأخيرة بالبطولة. وتشهد المرحلة أيضا لقاءات فولام مع وست هام، وولفرهامبتون مع تشلسي. هذا، وتغلب مان يونايتد على ضيفه برينتفورد 1-0، في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الخامسة والعشرين بالمسابقة. ويدين «الشياطين الحمر» بهذا الفوز إلى لعبة مشتركة جميلة، بعدما حول البرازيلي أنتوني كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء، مررها النمساوي مارسيل سابيتزر برأسه إلى راشفورد أمام المرمى، فحولها الأخير قوية في سقف الشباك (28).



وفي مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة، بقي نيوكاسل يونايتد محافظا على مركزه الثالث باكتساحه وست هام 5-1.



وسجل خماسية نيوكاسل كل من كالوم ويلسون (6 و46)، والبرازيلي جولينتون (13 و90)، والسويدي ألكساندر أيزاك (82).