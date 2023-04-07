

للمرة الأولى منذ ست سنوات تصدرت الأرجنتين بطلة العالم تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر أمس، متقدمة على فرنسا والبرازيل. وبعد تتويجه بلقب مونديال قطر 2022 للمرة الثالثة في تاريخه، فاز منتخب الأرجنتين في مباراتين وديتين على بنما (2-0) وكوراساو (7-0).



وكانت المتصدرة السابقة البرازيل أكبر الخاسرين بتراجعها إلى المركز الثالث اثر خسارتها الودية أمام المغرب 1-2 في 25 مارس الماضي في طنجة.



وصعدت فرنسا، وصيفة مونديال 2022، إلى الوصافة بعد فوزها الكبير على هولندا 4-0 ثم إيرلندا 1-0، في بداية مشوارها ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.



وعدا ثلاثي الصدارة، لم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغيير، فبقيت بلجيكا رابعة تليها إنجلترا، فيما كان تبادل المراكز بين السنغال (18) والدنمارك (19) التغيير الآخر في المراتب العشرين الأولى.



عربيا، بقي المنتخب المغربي في المركز الحادي عشر (1677.79 نقطة) بعد إنجاز حلوله رابعا في مونديال 2022.



وتقدمت الجزائر (34) ستة مراكز، مصر (35) أربعة، فيما تراجعت السعودية (54) خمسة مراكز.