

يتوجه نابولي إلى ليتشي اليوم الجمعة في مسعاه إلى التعافي السريع من هزيمته الساحقة على أرضه أمام ميلان 0-4، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، قبل ملاقاة «الروسونيري» ذهابا وإيابا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وسيغيب مهاجم نابولي النيجيري فيكتور أوسيمين عن المواجهة بسبب إصابة في الفخذ بعدما غاب أيضا عن هزيمة ميلان، لكن اللاعب ونابولي متفائلان بحذر في أنه قد يعود في منتصف الأسبوع. أما بالنسبة إلى ميلان الذي يلعب في سان سيرو اليوم أيضا، فيستضيف إمبولي الذي يقبع في وسط جدول الترتيب.



وقد تكون الفرصة مؤاتية، إذ إن لاتسيو الذي يدربه ماوريتسيو ساري سيستقبل يوفنتوس مساء غد السبت. وفي مباريات أخرى، يحل إنتر الذي يحتل المركز الرابع مع 50 نقطة، وبفارق نقطة عن ميلان الثالث، ضيفا على ساليرنيتانا في افتتاح المرحلة اليوم. أما غدا السبت، فيستضيف أودينيزي نادي مونتسا، فيما يحل سبيتسيا على فيورنتينا المنتشي بفوزه 2-0 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا على حساب كريمونيزي المكلوم الذي يحل ضيفا على سمبدوريا. كما يلعب أتالانتا مع بولونيا، وتورينو مع روما، وفيرونا مع ساسوولو.



ألمانيا



بعد أقل من 96 ساعة على مباراتهما في بطولة كأس ألمانيا، يعود بايرن ميونيخ لمواجهة مضيفه فرايبورغ غدا السبت ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الألماني. ويتطلع بايرن، المتصدر برصيد 55 نقطة، لرد اعتباره من خسارته المفاجئة 1-2 على ملعبه وأمام جماهيره على يد فرايبورغ في اللحظات الأخيرة من عمر مباراتهما الثلاثاء الماضي في ربع نهائي كأس ألمانيا. من جانبه، يخوض بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة، لقاء لا يقل ضراوة، حيث يستضيف يونيون برلين، صاحب المركز الثالث برصيد 51 نقطة، الذي يطمح لمواصلة صحوته بتحقيقه انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة. ويلعب غدا كذلك ماينتس مع فيردر بريمن، وأوغسبورغ مع كولن، وباير ليفركوزن مع آينتراخت فرانكفورت، وهرتا برلين مع لايبزيغ. وتأهل لايبزيغ إلى نصف نهائي كأس ألمانيا، بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند 2-0، كما نجح شتوتغارت في اللحاق به بعد فوزه على مضيفه نورنبرغ 1-0.



فرنسا



يسعى لانس صاحب المركز الثاني في الدوري الفرنسي لتقليص الفارق مؤقتا على الأقل مع المتصدر باريس، وذلك عندما يلتقي ستراسبورغ اليوم في افتتاح المرحلة الـ 30.



ويحل غدا باريس ضيفا على نيس، فيما يلتقي أنجي مع ضيفه ليل. وتابع نانت بنجاح حملة الدفاع عن لقبه في مسابقة كأس فرنسا ببلوغه المباراة النهائية عقب فوزه على ليون 1-0 في الدور نصف النهائي.