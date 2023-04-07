

عبدالله قنيص



تمكن رجال مباحث حولي من إغلاق 6 قضايا سرقات جميعها نفذت عن طريق التسور والكسر، وذلك بضبط مواطن ثلاثيني بمنطقة سلوى، حيث اعترف بارتكاب وقائع السرقات الست في مناطق بيان وسلوى ومشرف، وانه أنفق حصيلة السرقات على السهرات وتعاطي المواد المسكرة والمخدرة، مقدرا ما سرقه بحدود 12 ألف دينار، بين أجهزة ومصوغات ذهبية.



وبحسب مصدر أمني، فإن معلومات وردت الى رجال مباحث حولي عن تورط مواطن في قضية سرقة عن طريق التسور ثالث أيام شهر رمضان المبارك في منطقة سلوى، وعليه تم ضبطه في نفس المنطقة، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الواقعة، وبسؤاله عن قضايا أخرى ارتكبت بذات الطريقة ومسجلة ضد مجهول اعترف بـ 6 قضايا ارتكبها وأرشد عن طريقة تصريف الذهب الذي سرقه وإعادة بيعه دون فواتير تثبت ملكيته له.