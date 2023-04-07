لم يكن رهبان من العصور الوسطى يتخيلون عند وصفهم خسوف القمر، بأنهم يدونون للأجيال المقبلة تأثير حالات ثوران بركاني عملاقة حدثت قبل بضعة أشهر، وقد تكون من أسباب تبريد مناخي حصل في ذلك الوقت، وفق دراسة حديثة. وتحدث ظاهرة الخسوف عندما يقع القمر على خط واحد مع الشمس والأرض، وحينها تحجب الأرض نور الشمس عنه. ويصبح لون الجرم الفلكي ضاربا إلى الحمرة بعد أن يفقد بريقه الأبيض.



في عام 1884، لاحظ عالم الفلك الفرنسي كامي فلاماريون أن هذا اللون الأحمر قد أصبح أغمق. وقد تحدث حينها عن صلة محتملة مع الثوران الكارثي لبركان كراكاتوا في إندونيسيا في العام السابق، والذي أدى إلى نفث كمية هائلة من الغبار في السماء.



وقد جرى إثبات هذا الرابط في العقود الأخيرة، بعد حالات ثوران بركاني كبيرة، بينها بركان جبل بيناتوبو في الفلبين عام 1991، كما يوضح لوكالة «فرانس برس» الباحث في جامعة جنيف سيباستيان غييه، المعد الرئيسي للدراسة التي نشرت نتائجها الأربعاء في مجلة «نيتشر».