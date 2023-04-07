أستاك في رمضان



ما حكم السواك في نهار رمضان؟



٭ يجوز للصائم أن يستاك في نهار رمضان، بشرط ألا يكون السواك مضافا إليه مواد تتحلل، وتدخل في جوف الصائم، كالسواك بطعم النعناع، ونحوه.



الإبر بأنواعها



هل الإبر التي يأخذها الصائم أثناء صومه تؤثر على صحة الصوم؟



٭ الإبر التي تحقن في جسم الإنسان تنقسم إلى قسمين: إبر مغذية، وهي تأخذ حكم الأكل والشرب، لأنها يكتفى بها عنهما، وتسمى عند العامة «الدرب»، وإبر ليست في معنى الأكل والشرب، أي لا يكتفى بها عن الأكل والشرب، كالإبر التي تؤخذ للتحصين ضد الأمراض، وإبر الأنسولين لمرضى السكري، ونحو ذلك، فلا يفطر الصائم بحقنها، سواء في العضلات أو عن طريق العرق، لأنها ليست أكلا، ولا شربا، ولا في معناهما.



الصوم أم الفطر؟



أيهما أفضل: الصوم أم الفطر للمسافر؟



٭ يفضل للمسافر الصوم في نهار رمضان، إن كان ممن لا يجهده الصوم، لعموم قوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم)، ولأنه أبرأ للذمة.



ولا يجوز للمسافر الفطر قبل أن يخرج، لاحتمال أن يعوقه عن السفر عائق.



شم الكولونيا



ما حكم وضع الكولونيا؟



٭ لا تؤثر العطور التي توضع على الجسم أو الملابس على صحة الصوم، طالما انه لم يتعمد إدخال رذاذ العطر إلى جوفه، من خلال استنشاق رذاذه، وشم الروائح الطيبة لا يؤثر على صحة الصوم.



الكحل



هل الكحل يؤثر في صحة الصوم؟



٭ الكحل في يومنا هذا يوضع حول العين، فلا يتصور دخوله إلى الجوف، ولا يؤثر في صحة الصوم، ولكن لا يجوز أن تضعه المرأة وتخرج أمام الرجال الأجانب، سواء وهي صائمة أو مفطرة، أما إذا كان يوضع في داخل العين ونفذ إلى الفم وتم بلعه فيبطل الصيام.