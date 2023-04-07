

القاهرة – محمد صلاح



كثير من الفنانين والفنانات لايستطيعون كبح جماح تصريحاتهم الجريئة أحيانا والصادمة أحيانا اخرى مما يتسبب في حدوث ازمات ونشوب خلافات واثارة المشاكل.. مما يترك اثارا كبيرة ويخلق حالة من الشد والجذب في الوسط الفني وتردده مواقع التواصل الاجتماعي..



«الأنباء» ترصد اكثر التصريحات الساخنة التي اطلقها نجوم الفن وأشعلت الازمات.



الفنانة حورية فرغلي تتخذ من صراحتها شعارا لها وترفض الديبلوماسية ولا تعرف المجاملة في تعاملاتها..لذا تكون تصريحاتها وحواراتها دائما كشف لحقيقة البعض من زملائها واقاربها..والغريب انها تعترف بأشياء تثير حالة من الدهشة من المتابعين لها وتتسبب في موجة من التأييد لاقوالها او الرفض وعدم التصديق من فرط جرأة وغرابة اقوالها.



حوار وأقوال حورية في برنامج «حبر سري» كانت بمنزلة صدمة للجميع بسبب غرابة ما ذكرته فقد صرحت بأنها تسمع في بعض الأحيان أصواتا غريبة في المنزل وكأنه شخص يتنفس بصوت عال.. وأن هناك عالما آخر تعيش فيه لأن هناك طفلا وطفلة يقيمان معها في المنزل وتراهما بشكل دائم ويقومان بتسليتها دائما ولا يقومان بإيذائها او مضايقتها وهي لا تخشى منهما..وكانت جملتها انها تعلم ومتأكدة انها تعرضت لسحر بواسطة اشخاص قاموا بتوجيه من يؤذيها ويقف عائقا أمام اي نجاح او تفوق لها في حياتها..لذا فإنها كانت تشعر بالتعب طوال الوقت وعانت من نقص الوزن وفقدان الشهية وعدم القدرة على النوم.. وأنها اكتشفت السحر وقرأت فيه جملا وأوامر للجن بإيذائها ومرضها وتصبح طريحة الفراش وعدم نجاحها في حياتها وعملها لافتة إلى أنها شعرت بالتحسن بعد فترة من قراءة القرآن..وتناول رواد السوشيال ميديا هذه الاقوال بردود افعال مختلفة ما بين متعاطف معها او ساخر من كلماتها او ناصح لها.



رد الدكتور مبروك عطية على تصريحاتها بأنها تعيش في بيت مسكون بكائنات من العالم الآخر..بان كلامها غريب وغير منطقي.. فلا يوجد ولد من العالم الآخر..ولا توجد بنت من العالم الآخر



من التصريحات التي تسببت في اثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والاعلامي حين اكدت حورية انها كانت سعيدة بوجود احدى قريباتها بالوسط الفني وهي الفنانة امينة خليل وكانت تتمنى أن يصبحا اصدقاء. ولكن امينة لا ترغب في ذلك.. ولم تسأل عني في محنتي..مما دعا بالأخيرة لترد بشأن صلة القرابة بينهما موضحة أنهما أقارب بالفعل ولكنها علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة حورية ولا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده..وطوال سنوات عملهما في الفن لم يتحدث أحد عن هذه العلاقة.



كثرة حوار الفارسة حورية انها ثرية وتمتلك اموالا طائلة تسبب في انتقاد الكثير من متابعيها ومهاجمتها فقد قالت انها اشترت حصانا بمليون جنيه إسترليني لانها بطلة فروسية ولديها العديد من الخيول الغالية جدا.. كذلك لديها ثروة كبيرة تجعلها تنفق ما تكسبه من الفن على اعمالها الفنية واحيانا تقوم بالصرف على جزء من فيلم اذا عجز المنتج عن الانفاق..وسريعا ما نالت نقدا لاذعا من بعض المنتجين ومتابعيها والاعلاميين لأنها اكدت انها تعمل بأموالها وليس بموهبتها.



بعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي صرحت حورية بانه ارتبط بها عاطفيا رغم فارق السن بينهما فهي تكبره بست سنوات..وتبادلا المشاعر الرومانسية واتفقا على الارتباط ولكن حدث خلاف شديد بسبب مناداته لها بلقب My aunt، (خالتي) لينبهها الى انها اكبر منه عمرا.. فافترقا وقررت انهاء العلاقة..وبعد اعترافها هاجمها البعض لانها صرحت بالعلاقة عقب وفاته..فلن يستطيع الرد على روايتها..كذلك ليس هناك ما يستدعي روايتها بعد رحيله للدار الآخرة.



ما ذكرته فرغلى عن أختها من والدها وان علاقتهما سيئة او غير موجودة من الاساس ولا تعلم عنها شيئا خاصة ان اسلوبها عنيف ولم تنجح في استيعابها او معاملتها اجتماعيا لانها تشعر بالغيرة منها..لذلك انهت علاقتها بها نهائيا وهي حزينة لذلك..كلمات حورية جعلت البعض ينتقدها لقطع صلة الرحم حيث اساءت الى أختها وشوهت سيرتها دون مبرر.