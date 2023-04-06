عواصم - وكالات: نددت وزارة الخارجية الأميركية بإطلاق صواريخ من لبنان وقطاع غزة على إسرائيل مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وكررت دعمها «الراسخ» لإسرائيل.



وصرح المتحدث باسم الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين «نقر بحق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها ضد أي شكل من أشكال العدوان».



وأضاف المتحدث إن الولايات المتحدة «قلقة» من مشاهد العنف في القدس، مضيفا ان الإدارة الأميركية على اتصال منتظم مع الشركاء الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية.



من جهته، قال متحدث باسم الأمم المتحدة وقال ان المنظمة تندد بإطلاق صواريخ على إسرائيل من لبنان وتحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.