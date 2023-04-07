

هل هناك مؤشرات صحية مقلقة عند ظهور بثور بعد الإصابة بأمراض البرد؟



أحيانا قد تظهر بثور على الجلد عند الإصابة بالانفلونزا أو الالتهابات في المجاري التنفسية، ويكون ذلك بسبب ضعف منظومة المناعة.



وتشير د.أولغا اندريانوفا، أخصائية المراض الجلدية والتجميل: «السبب الرئيسي لظهور هذه البثور، هو ضعف المناعة، وليس مناعة الجسم فقط، بل ومناعة الجلد أيضا.

لأن الإصابة بأمراض البرد يرافقها عادة زكام، الذي يجعل المصاب يفرك أنفه بمناديل ورقية قد لا تكون نظيفة دائما، ما يؤدي إلى الإصابة بعدوى، تسبب ظهور البثور».



وبالإضافة إلى ذلك، تظهر هذه البثور في أحيان كثيرة مع نزلات البرد، لدى المرضى الذين كانوا سابقا يعانون أصلا من حب الشباب.

أي أن البرد في هذه الحالة، هو السبب وغالبا ما يسبب تفاقم الحالة، لأنه يسبب ضعف مناعة الجسم بما فيها مناعة الجلد.

وتقول: «إذا لم يعان المريض سابقا من حب الشباب، وظهرت عنده البثور، فإن السبب غالبا ما يكون نتيجة عدوى بكتيريا مرضية، تكون في معظم الحالات المكورات العنقودية الذهبية، التي تسبب تقيح الجلد العنقودي».



وتضيف: للتخلص من هذه البثور، يجب تعزيز منظومة المناعة، بالأدوية والعقاقير التي يصفها الطبيب. كما يجب الاهتمام بقواعد التعقيم والتطهير.

لذلك غالبا ما يصف الأطباء بالإضافة إلى فيتامين c ومجموعة فيتامين B والزنك، أدوية مضادة للبكتيريا. وتشير، إلى أن من المهم اتباع قواعد النظافة وتنظيف الوجه بالمحاليل المعقمة وعدم التعرض للبرد وعدم الضغط على هذه البثور.



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»