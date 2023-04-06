وكالات: نشر البيت الأبيض نتائج المراجعات لقرار انسحاب القوات الاميركية من أفغانسان، مؤكدا انه لم يضعف أميركا دوليا، ووصف البيت الابيض القرار بـ «المساوي» وانه كان نتيجة تخبط خطط إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.



واكدت المراجعات التي نشرت ان الرئيس السابق دونالد ترامب وضع تاريخا للانسحاب من أفغانستان من دون خطة، وقال: إدارة ترمب لم تسلمنا تقارير عن الوضع في أفغانستان عند تسلم بايدن السلطة، وقال البيت الابيض، انه حتى لو تم الإبقاء على 2500 جندي فذلك لن يمنع سيطرة حركة طالبان على افغانستان، مضيفا، انه لا شيء كان يمكن أن يغير النهاية المأساوية التي وقعت.



واكدت النتائج، انه لم تحدث اي تداعيات للانسحاب على السياسة الخارجية الاميركية.



وقال البيت الابيض انه سلم الكونغرس نتائج تقرير مراجعة قرار الانسحاب من أفغانستان لمناقشته.