احتفلت الحضانة الملكية البريطانية لذوي الاحتياجات الخاصة مؤخرا بمناسبة القرقيعان لاهتمامها بتعزيز الشعور بأهمية المناسبات التراثية بين طلابها من الكويتيين والأجانب، وقد حضر الحفل الذي أقيم خلال شهر رمضان المبارك الأطفال وأولياء الأمور الذين حرصوا على المشاركة في الاحتفالات.



وقد استضافت الحفل د.حنان المطوع واليسا اسحاق اللتان حرصتا على أن يكون كل جانب من جوانب الحدث غارقا في الثقافة الخليجية، وتم تزيين المكان بزخارف حلوى جميلة معلقة من السقف، وكانت الجدران مغطاة بستارة ذهبية، وتم تحويل منطقة الجيم إلى سوق عربي، مع اقسام مختلفة تقدم تجارب فريدة للحضور.



واشتمل الحفل على تنظيم ورش فنية بكيفية عمل الإشارات المرجعية وصناعة الفوانيس لأخذها إلى المنزل كهدايا تذكارية بهذه المناسبة.



وقامت كل معلمة بإعداد أنشطة فريدة لطلابها، كإنشاء زجاج ملون وايضا فوانيس ورقية ثلاثية الأبعاد، وبعد الانتهاء من الورش الفنية تم تشجيع الأطفال على اختيار تصميم الحناء ليتم رسمه على أيديهم، كما ملأت الموسيقى التقليدية الأجواء وقام الأطفال بدق الطبول بسعادة مع المعلمات وأولياء الأمور.



وأتاح القرقيعان للأطفال وأولياء أمورهم فرصة رائعة للتعرف على العادات والتقاليد الكويتية والانخراط فيها من خلال البازار الكويتي وأكشاك الأنشطة المقامة في قاعة المدرسة، فدخلت البهجة على قلوب الأطفال وأولياء أمورهم الذين ظلوا يرددون الأغاني ويتبادلون الصور التذكارية.