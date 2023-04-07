





أقام وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مساء اليوم الخميس مأدبة سحور على شرف سفراء الكويت المتقاعدين ورؤساء البعثات الديبلوماسية الكويتية المتواجدين في البلاد والسفراء في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك في قاعة صباح الأحمد الكبرى بوزارة الخارجية بحضور مساعدي وزير الخارجية وكبار المسؤولين بالوزارة.



ونقل وزير الخارجية خلال اللقاء اعتزاز وتقدير صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح للسفراء رواد العمل الديبلوماسي ولإسهاماتهم المخلصة في تمثيل الكويت ورعاية مصلحة الوطن والمواطنين ولتأدية واجباتهم بكل كفاءة وإخلاص واقتدار متمنيا لهم دوام الصحة والعافية وأن يعيد عليهم الشهر الفضيل بالخير واليمن والبركات.