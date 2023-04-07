يحيى حميدان



انتهت قمة العربي وضيفه كاظمة بالتعادل 1-1 مساء اليوم الخميس على ستاد صباح السالم ضمن الجولة الثانية من دور تحديد بطل دوري "زين" الممتاز لكرة القدم. وأصبح لـ "البرتقالي" 33 نقطة في المركز الثاني، فيما بات لـ "الأخضر" 32 نقطة في المركز الثالث.



بدأ العربي في الدقائق الأولى أفضل وحاول تهديد مرمى حارس كاظمة فيصل السبيعي ولكن دون خطورة واضحة، ورد "البرتقالي" بمحاولات أكثر خطورة من شبيب الخالدي عبر كرة ثابتة نفذها قوية وأبعدها حارس "الأخضر" سليمان عبدالغفور بصعوبة.

وتوغل لاعب كاظمة، الإسباني جاي ديمبلي، في العمق العرباوي وسدد كرة أخرى أبطلها عبدالغفور كذلك.



واحتسب الحكم عبدالله عرب ركلة جزاء صحيحة بعد اعاقة مدافع "الأخضر"، الجزائري طارق بوعبطة، لشبيب داخل المنطقة المحظورة، لينجح شبيب في تحويلها للهدف الأول لمصلحة "البرتقالي" (32)، بعدها توقفت المباراة لمدة 3 دقائق عقب نزول رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور للاعتراض على قرار الحكم وطالب بسحب فريقه، قبل أن يعود الفريق مرة أخرى لمواصلة اللعب، وشهدت الدقائق المتبقية من الشوط الأول الكثير من الاحتكاكات والاعتراضات دون تغيير في النتيجة.



وفي الشوط الثاني، نزل الفريق العرباوي بكل ثقله مع تراجع كظماوي واضح، وتمكن "الأخضر" من معادلة النتيجة عبر ركلة ركنية نفذها الليبي السنوسي الهادي "مرسومة" على رأس بوعبطة، ليحولها في مرمى الحارس السبيعي (65).



واستمر تراجع كاظمة بعدما أصبحت النتيجة 1-1 مع الاعتماد على الهجمات المرتدة بانطلاقات ديمبلي وشبيب، فيما لم يستفد العربي من سيطرته الواضحة على الكرة بعدما أغلق مدافعو "البرتقالي" منطقتهم بشكل كامل وغابت خطورة مهاجم "الأخضر"، النيجيري كينغسلي إيدو، بالاضافة لغياب فعالية الأطراف.



وتعرضت آمال العربي لضربة بعد حصول لاعب الوسط حسين أشكناني على بطاقة صفراء ثانية، ليغادر الملعب بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 80.



وأشهر الحكم عرب بطاقة حمراء أخرى للاعب كاظمة شريدة الشريدة لحصوله على بطاقتين صفراوين (87).