هادي العنزي

توج نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي فريق ديوانية مشاري العازمي بطلا للنسخة الخامسة لدورة أحمد الشحومي الرمضانية لكرة القدم، بعد تغلبه على نظيره فريق المرحوم عبدالله الحسيني 6-1، ليفوز بجائزة المرحوم عيد الشحومي للمركز الأول، فيما ذهبت جائزة المرحوم محمد عيد الحشان للمركز الثاني إلى فريق "الحسيني".



وحصل فريق "أبناء الصليبخات" على المركز الثالث وجائزة المرحوم سالم الحيص للمركز الثالث بعد تغلبه بركلات الجزاء الترجيحية على نظيره "فيقور" 4-3، بعدما تعادلا 1-1 في الوقت الأصلي، وحصل فريق "فيقور" على جائزة الشهيد محمد الصواغ للفريق المثالي.

وحصل على جائزة الشهيد محمد علي بن حجر لأفضل لاعب في الدورة محمود زيد عقله من فريق ديوانية مشاري العازمي، فيما ذهبت جائزة الشهيد سعود عيد الزامل لهداف الدورة إلى لاعب فريق ديوانية مشاري العازمي علي أحمد المقصيد، وتمكن الحارس سالم الصميعي من الظفر بجائزة الشهيد محمد عوض الجويسري لأفضل حارس في الدورة.



وشهد اليوم الختامي لدورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي مشاركة عدد كبير من نجوم الخليج في مباراة استعراضية مشهودة، قدم خلالها نجوم الخليج لمحات فنية رائعة لتأتي مباراتهم مسك الختام لدورة تميزت فنيا وتنظيميا، ومثل منتخب الخليج (أ) سعيد العويران (السعودية)، مشعل السويدي (قطر)، وإبراهيم غانم (قطر)، وطلال يوسف (البحرين)، وبشير سعيد (الإمارات)، وعماد الحوسني (عمان)، ونجوم الأزرق وليد علي، وفهد الأنصاري، وحسين حاكم، ونواف الخالدي، فيما قاد فريق الخليج (ب) الدولي السابق علي مقصيد، وشارك معه أحمد كانو (عمان)، وبدر الميمني (عمان)، وتيسير الجاسم (السعودية)، وفهيد سطام (قطر)، ومشعل الكبيسي (قطر)، غازي ماجد (البحرين)، وفيصل الخليل (الإمارات)، والحارس فهد الدعيج.