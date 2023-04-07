دوت انفجارات عنيفة في معظم ارجاء قطاع غزة بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق هجوم جديد على القطاع، في خضم تصاعد التوتر في القدس المحتلة، والذي امتد الى شمال اسرائيل وجنوب لبنان. وقالت وسائل اعلام ان طائرات اسرائيلية شنت غارات كثيفة على مواقع لحماس وفصائل فلسطينية، بعد قليل من توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد قوي على الصواريخ التي أُطلقت تجاه إسرائيل من القطاع ومن جنوب لبنان ردا على اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الأقصى والمعتكفين العزل فيه خلال شهر رمضان. وفيما اعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية جهوزيتها للرد على اي هجوم، أفادت تقارير إعلامية ، بأن المقاومة أطلقت صواريخ ارض جو تجاه طيران الاحتلال، كما أطلقت رشقات من الصواريخ باتجاه المستوطنات.

وبالتزامن، أفادت تقارير بتحليق الطيران الإسرائيلي على جنوب لبنان، وسط مخاوف من تصعيد اسرائيلي مماثل بعد ان شهدت المنطقة عصر الخميس أعنف قصف متبادل منذ حرب يوليو 2006. ودعا جيش الاحتلال المقيمين في مستوطنات شمال إسرائيل ومنطقة غلاف غزة إلى التوجه الى الملاجئ تحسبا لرد الفصائل.