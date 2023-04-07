خفضت "تسلا" أسعار سياراتيها "موديل إس" و"موديل إكس" في الولايات المتحدة للمرة الثالثة هذا العام، لدعم الطلب على سياراتها الكهربائية.

وفي الوقت الحالي، يبدأ سعر السيارة السيدان "موديل إس" من 84.99 ألف دولار بخفض 5 آلاف دولار عن مارس، وتراجع السعر المبدئي لـ "موديل إكس" بنفس القدر إلى 94.99 ألف دولار.

وتأتي تلك الخطوة في أعقاب تصريحات تكررت مؤخرًا من قبل المدير التنفيذي للشركة "إيلون ماسك" بأن صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية ستركز على خفض الأسعار لتحفيز الطلب.

وجاء ذلك في الوقت الذي تكافح فيه صناعة السيارات مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يجعل السيارات الجديدة باهظة الثمن بشكل متزايد.



