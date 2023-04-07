أظهرت وثيقة بنكية يوم الخميس أن البحرين قلصت السعر الاسترشادي لبيع صكوك وسندات تقليدية مقومة بالدولار بعد أن استقطبت طلبات مجمعة تزيد على 7.8 مليار دولار لبيع الديون.

وقالت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك القائمة على ترتيب البيع إنه تم تقليص السعر الاسترشادي إلى نحو 6.5%، للصكوك لأجل السبع سنوات و7.75-7.875%، للسندات لأجل 12 عاما.

وكان السعر الاسترشادي الأولي نحو 6.875%، للصكوك ونحو 8%، للسندات التقليدية.

وأظهرت وثيقة مصرفية أمس الأربعاء أن البحرين عينت مجموعة من البنوك لترتيب اتصالات مع مستثمرين قبل إصدار مزمع لصكوك مقومة بالدولار تشمل شريحة من السندات الإسلامية علاوة على سندات تقليدية.

وجاء في وثيقة لأحد البنوك أن بنوك إيه.بي.سي وسيتي وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان والبحرين الوطني وستاندرد تشارترد رتبت اتصالات مع المستثمرين.