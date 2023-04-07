حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة تتحول الى «أمة فاشلة» وشن هجوما عنيفا على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، واصفا اياها بالغبية، بعد ايام على من بدء محاكمة الملياردير الجمهوري في قضية شغلت الرأي العام الأميركي والعالمي.

وكتب الرئيس السابق على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «تخسر الولايات المتحدة الطيبة التي عرفناها الكثير، وبسرعة كبيرة، لدرجة أنه في نهاية العام ونصف العام المتبقي لأكثر إدارة فاشلة في التاريخ، قد لن يتبقى لنا بلد».

وأضاف «هناك غزو على حدودنا، نحن على وشك خسارة دولارنا كمعيار عملة عالمي، ويمكن أن تنتهي بنا الحال في الحرب العالمية الثالثة بسبب ناس وقرارات غبية».

وتابع «الأشياء الوحيدة التي يقومون بها بشكل جيد هي الغش في الانتخابات وحملات التشويه وتسخير نظام العدالة».

واختتم ترمب بجملته النارية: «نحن أمة في حالة انحدار.. أمة فاشلة!».

في هذه الأثناء، بدا فريق الدفاع عن ترامب في القضية التاريخية المرفوعة ضده لدفعه رشى لاسكات ممثلة افلام اباحية زعمت اقامة علاقة معه، مرتاحا لافتقارها التماسك، حيث يعتبر خبراء قانونيون أن نص الاتهام هذا «أقل اهمية» من تحقيقات أخرى تهدد الرئيس السابق ما أثار شكوكا حول مدى تماسكه.

وعبر المحامي جو تاكوبينا عضو فريق الدفاع عن «ارتياح» عند قراءة نص الاتهام الذي رأى أنه «لا يتضمن أي عنصر مادي جديد» متوقعا في حديث مع محطة «ان بي سي» أن «تتلاشى» القضية سريعا.

وفي خطوة قل حدوثها، عبر معارضو الملياردير الجمهوري عن استيائهم حيال نص اتهام يمكن في نهاية المطاف أن يخدم ترشيحه للرئاسة في 2024.

وقال مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، الذي أصبح من أشد منتقديه لمحطة «سي ان ان»: «هذه الوثيقة تحزنني»، مضيفا «لقد جاءت حتى أضعف مما كنت أخشى».

في السياق ذاته، قال النائب السابق لمدير الشرطة الفيدرالية أندرو مهكابي، الذي أقاله ترامب قبل أيام من تقاعده، بأنه شعر بـ «خيبة أمل» إزاء التهم الـ 34 التي وجهت الثلاثاء الى الرئيس السابق وتتعلق بـ «تزوير وثائق محاسبية».