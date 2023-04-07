قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة تتوقع استمرار عملية التقارب مع حكومة دمشق بـ «شفافية».



وأضاف تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لاڤروڤ في انقرة، «قمنا اليوم بتقييم إمكانية انعقاد اجتماع وزراء خارجية تركيا وسورية وإيران وروسيا».



وتابع «نعلم أن القضايا السورية لا يمكن حلها في اجتماع أو اجتماعين ولكن سيكون من المفيد مواصلة المحادثات»، بحسب وسائل إعلام تركية.



وأضاف «يجب أن يستمر الحوار، وسيكون من المفيد أيضا تكثيف المحادثات ومواصلتها، وقمنا اليوم بتقييم موعد انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الأربعة».



من جهته، قال لاڤروڤ إن الاجتماع الرباعي بشأن التطبيع بين سورية وتركيا كان «إيجابيا»، مشيرا إلى أهمية الاجتماع الرباعي الأخير الذي تم على مستوى نواب وزراء الخارجية في موسكو.



وأوضح لاڤروڤ أنه خلال الاجتماع مع نظيره التركي أعطا أهمية كبيرة للمسألة السورية قائلا «أولينا اهتماما خاصا للمسألة السوري، والعلاقات بين تركيا وسورية تواصل تطبيعها عبر روسيا».



وكشف عن اجتماعين عقدا بين رؤساء الاستخبارات في موسكو «التقى رؤساء الاستخبارات في مارس وأبريل، ومن ثم عقد اجتماع رباعي على مستوى نواب وزراء الخارجية في موسكو».



وناقش لاڤروڤ ونظيره التركي الصراع في أوكرانيا والتعاون في مجال الطاقة واتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.



واتفق الجانبان على ضرورة إزالة العقبات لضمان تسهيل صادرات الأسمدة والحبوب الروسية وتمهيد الطريق لتمديد اتفاق تصدير شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إلى ما بعد الشهر المقبل.