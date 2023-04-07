دفعت القوة الشرائية المتآكلة تجار الألبسة الى استنساخ نفس موديلات العام الماضي مع اقتراب عيد الفطر، بحيث بدت الأسواق كلها انها «موديل واحد»، كما تقول احدى المتسوقات.



الحالة نفسها تعرضت لها أريج التي مازالت حتى اليوم تتنقل بين محلات الألبسة من أجل اختيار بلوزة «غريبة الموديل» حتى ترتديها على العيد، وتضيف لـ «أثر»: لم أر شيئا جديدا جميع الملابس مكررة وعمرها ما يقارب أربع سنوات.



ونقل موقع «اثر» عن احد باعة الألبسة قوله: عندما نشتري الملابس من المصانع نشتريها بكميات كبيرة ظنا منا أن الناس سوف تشتري لأولادها، ثم نفاجأ بأن الأسعار مرتفعة ولا تتناسب مع دخل المواطن، وبذلك تكون القدرة الشرائية ضعيفة وقلة من الأشخاص هم من تسمح لهم ظروفهم بالشراء، لذلك تبقى هذه الموديلات للسنة المقبلة ويتم عرضها مرة أخرى وبالتالي لا يستطيع التاجر تنزيل موديلات أخرى كي لا تتعرض بضاعته القديمة للكساد، مضيفا: بالعموم الموديلات الرجالية معروفة قميص أو بنطال يكون قماشي أو جينز لذلك ممكن أن يتكرر الموديل من دون أن يدقق المشتري.



من جانبها، هناء صاحبة محل ألبسة نسائية قالت: الألبسة مشابهة لبعضها، وعلاقتنا بالمعامل المنتجة للألبسة تكون بالعرض والطلب لذلك عندما يتم تصميم موديل معين فهذا يعني أن عدد من المحلات ستعرض هذا الموديل وللعلم فإن بعض الأسر تشتري من الموديلات المعروضة، لأنها تناسبها أكثر فيما لو كانت مطرزة أو ملونة، وما إلى ذلك، لذلك فإننا نشاهد الموديلات المتكررة بأكثر من محل في الأسواق.



ويضيف سراج الدين مدير إحدى شركات تصميم الألبسة: لدينا مصممون خاصون يعملون لدى الشركة، وفيما يتعلق بتكرار الموديلات، فنحن كشركة نلحق الموضة إلا أنه من الممكن أن تكون هناك موضة بقطعة معينة وفي بلد معين، لكننا لا نستطيع تصميمها مباشرة لأنها لا تصل إلينا في العام نفسه، فقد نضطر إلى تصميمها في العام الذي يلي العام الذي صممت به القطعة، موضحا أن كل شركة تصميم لها لمسة خاصة بموديلاتها وتكون معروفة من خلال هذه البصمة.



وأضاف: الوضع الاقتصادي أيضا صعب جدا على الجميع ومن اشترى العام الماضي من الممكن ألا يستطيع الشراء هذا العام، لأن شراء الأقمشة من دول الجوار والاستعانة بالتصاميم أصبح مكلفا جدا.



من جهته، أكد مدير شركة «سنتر حلب» لتجارة الألبسة أن دورهم يقتصر على شراء الألبسة الجاهزة والسبورات من المعامل، والمصممين هم الذين يصممونها ويقومون بتوزيعها على المحال التجارية والأسواق التي تطلب.