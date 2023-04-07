دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إلى تفعيل كل وسائل التضامن والمؤازرة مع الشعب الفلسطيني سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.



وقال الغانم في تصريح صحافي إن استمرار الغطرسة الصهيونية وانتهاكاتها في الأقصى وغيره من الأماكن يستدعي تحركا عربيا سريعا لا يستهدف العرب والمسلمين فقط بل يشمل العالم بأسره لفضح ممارسات هذا الكيان المحتل.



وأضاف الغانم أن سلسلة الاعتداءات الآثمة التي استهدفت المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى والعمليات العسكرية الصهيونية التي استهدفت غزة ومناطق في جنوب لبنان فجر اليوم دليل جديد على استحالة السلام مع هذا العدو الذي لا يعرف إلا لغة الاعتداء، الأمر الذي يتطلب تفعيل ثقافة المقاومة بكل أنواعها وتفعيل آليات التضامن المختلفة مع الشعب الفلسطيني المرابط.



ودعا الغانم إلى أهمية تدشين حملات تضامن واسعة سياسية ومالية وإغاثية وإعلامية تهدف إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وفضح ممارسات الكيان المحتل أمام العالم والمجتمع الدولي.