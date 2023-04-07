يبدأ التسجيل الساعة العاشرة صباحاً وستعقد الاختبارات يومي 20 مايو و 3 يونيو المقبلين

مريم بندق

أعلن مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس عن موعد التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الثاني عشر والتي ستعقد يومي السبت الموافقين 20 مايو و 3 يونيو المقبلين.

وسيكون التسجيل للاختبار اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 الجاري الساعة 10 صباحا حتى اكتمال العدد ودعا المكتب جميع طلبة الثانوية الراغبين في تقديم اختبارات القدرات الأكاديمية من الصف الثاني عشر أو ما يعادله وخريجي الثانوية العامة التسجيل من خلال الصفحة:

https://portal.ku.edu.kw/placement

وذلك باتباع الخطوات التالية:إدخال بيانات التسجيل، دفع رسوم 10 دنانير لكل اختبار بواسطة بطاقة السحب الآلي K-net، طباعة بطاقة دخول الاختبار لمعرفة موقع الاختبار.وذكر المكتب ان المقاعد محدودة والأولوية في أول يومين لمن لم يسبق له الاختبار، وعلى طلبة الصف الثاني عشر أو ما يعادله وخريجي الثانوية العامة ممن لا تتوافر بياناتهم الشخصية في نظام التسجيل اتباع الإرشادات المبنية تحت بند إنشاء مستخدم جديد، وتسجيل جميع الطلبة للاختبارات، والتعديلات عليها سيتم من خلال نظام التسجيل الإلكتروني فقط، وعلى الطلبة اتباع جميع الإرشادات الخاصة بيوم الاختبار والالتزام بها، وأداء الطالب لاختبارات القدرات الأكاديمية لا يعني إمكانية قبوله بالجامعة، ولا يمكن استرجاع أي رسوم لتسجيل الاختبارات بعد تحصيلها.