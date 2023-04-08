ناصر العنزي

تقدم القادسية بهدفين ولحق به السالمية في الشوط الثاني ليخرجا متعادلين 2-2 في المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة في ختام الجولة الثانية لدوري زين الممتاز ( المجموعة الأولى ) وبذلك بقي القادسية رابعا بـ 30 نقطة بعيدا عن المقدمة والسالمية سادسا بـ 24 نقطة.

وقد تألق المالي ابراهيما تانديا في الشوط الأول وسجل هدفي القادسية اللذين فرض بهما سيطرة فريقه على المباراة وجاء الهدف الأول من تمريرة المرضي وتعامل مع تانديا جيدا وسددها في الزاوية اليمنى للحارس عبدالله عيسى (15) ثم اضاف هدفا جميلا بعدما سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء بطريقة متقنة (27) ، ولم يغير المدرب محمد إبراهيم في تشكيلة الأصفر السابقة بغياب بدر المطوع المصاب وعيد الرشيدي الموقوف اداريا. وضغط الأصفر بكل ثقله مستغلا اخطاء دفاع الخصم واستغل فرصة فيما أضاع نايف زويد فرصة تسجيل هدف ثالث واحسن عبدالواحد سيسيكو في قيادة خط الوسط مع زميله عبدالله الشمالي وكانت السيطرة الميدانية لصالح الأصفر.

أما السالمية فلم يحسن دفاعه المكون من حمد القلاف وليما وسانج بيير وبدر جمال في ايقاف تحركات الخصم وغاب عن تشكيلته الحارس الاساسي عبدالرحمن الفضلي ولعب محله عبدالله عيسى فيما لم تهدد محاولات السالمية الهجومية مرمى خالد الرشيدي حتى الدقيقة 43 وشهدت هدف التقليص برأس جمعة سعيد بعد تمريرة من مبارك الفنيني.

وفي الشوط الثاني ضغط السالمية وسط تراجع من القادسية وشكلت تحركات عدي الصيفي خطورة على الخصم ولم يستغل لاعبو السالمية فرصة حتى جاءت الدقيقة 80 سجل منها السالمية هدف التعادل من ركلة جزاء نفذها اليكس ليما باتقان وخرج معها مدافع القادسية خالد ابراهيم بالبطاقة الحمراء بعد عرقلته لجمعة سعيد، وتضاعفت معها صعوبة القادسية لنقصه العددي ودانت السيطرة تماما للسالمية ورمى بكل ثقله وكاد يسجل هدفا ثالثا لولا تسرع لاعبيه فيما اختفى القادسية في الشوط الثاني واصبح فريقا آخر عن الشوط الأول.

وقد أدار المبازاة الحكم هاشم الابراهيم واحتسب ركلة جزاء للسالمية بعد رجوعه لتقنية الحكم المساعد كما طرد خالد ابراهيم في البطاقة الحمراء المباشرة (80) .