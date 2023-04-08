دارين العلي

بدأت وزارة الكهرباء والماء الاستعانة بالمخزون الاستراتيجي للمياه لتلبية الطلب على الماء حيث بدأ الاستهلاك يزيد عن الانتاج منذ الاسبوع الماضي.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة، إن هذا الاجراء طبيعي وتتبعه الوزارة في موسم الذروة لتعويض الفارق ما بين الانتاج والاستهلاك في كثير من الأحيان.

ولفتت إلى أن الوزارة تلجأ إلى المخزون الاستراتيجي حاليا بسبب النقص الحاصل في إنتاج المياه مقارنة بالاستهلاك لعدم انتهاء أعمال الصيانة على المقطرات والمفترض الانتهاء منها مع حلول نهاية مايو المقبل وفق الجداول الموضوعة.

ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من نحو 70 % من صيانة المقطرات حيث يبلغ الانتاج الحالي نحو 418 مليون غالون امبراطوري يوميا مرجح للارتفاع لحدود 600 مليون غالون بعد الانتهاء من جميع أعمال الصيانة.

وقالت المصادر إن ارتفاع معدلات الاستهلاك عن الانتاج منذ بداية الاسبوع أدّت إلى استخدام المخزون حيث بلغ الاستهلاك في بداية الاسبوع الماضي441 مليون غالون والانتاج 413 مليونا، بينما بلغ الاستهلاك يوم امس 435 مليون غالون مقارنة بالانتاج 418 مليونا فيما شهد المخزون الاستراتيجي تراجعا منذ بداية الأسبوع بلغ نحو 100 مليون غالون.