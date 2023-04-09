ثمّنت منظمة الصحة العالمية تعاونها طويل الأمد وشراكتها مع الكويت واللذين أثمرا على مدار السنين الكثير من المبادرات والبرامج الناجحة منها إنشاء مكتب المنظمة في الكويت.



وقال ممثل «الصحة العالمية» في البلاد د.أسد حفيظ لـ «كونا» بمناسبة يوم الصحة العالمي إن إنشاء مكتب المنظمة في الكويت زاد من تعزيز تعاونها مع وزارة الصحة بما يمكنهما من العمل معا بمزيد من الفاعلية لتحسين الرعاية الصحية في الكويت.



وأضاف حفيظ أن التعاون بين المنظمة ووزارة الصحة مثال ساطع يوضح كيف يمكن للشراكات أن تدفع عجلة التقدم في مجال الصحة العامة، معربا عن الفخر بالاحتفال بهذه الشراكة في يوم الصحة العالمي والتطلع إلى مواصلة العمل معا لتحسين صحة الشعب الكويتي وعافيته.



وأوضح أن مكتب المنظمة في الكويت ووزارة الصحة ملتزمان بالعمل معا للتصدي للتحديات الصحية التي قد تواجهها الكويت ولمواصلة تعزيز أهداف التنمية المستدامة في مجالي الصحة والعافية والعمل المناخي في الكويت.



وذكر أنه «مع احتفالنا بيوم الصحة العالمي -الذي يوافق الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس المنظمة- ندرك أهمية التعاون والشراكة في تحقيق صحة أفضل للجميع» لافتا إلى أن جائحة «كوفيد- 19» أبرزت الدور الحاسم للصحة العامة وضرورة تنسيق العمل على جميع المستويات. وبين «أنه قبل 75 عاما وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية الأشد فتكا ودمارا في تاريخ البشرية بدأ نفاذ دستور منظمة الصحة العالمية الذي يعد معاهدة بين دول العالم التي أقرت بأن الصحة ليست حقا أساسيا من حقوق الإنسان فحسب، بل هي أيضا شيء لا غنى عنه لتحقيق السلام والأمن».



وقال حفيظ إنه على مدى العقود الماضية تم إحراز تقدم هائل في حماية الناس من الأمراض والدمار، ويشمل ذلك استئصال الجدري وخفض معدل الإصابة بشلل الأطفال بنسبة 99% وإنقاذ ملايين الأرواح من خلال تطعيم الأطفال وانخفاض وفيات الأمهات وتحسين صحة ملايين آخرين وعافيتهم. ويتم الاحتفال بيوم الصحة العالمي في 7 أبريل كل عام الذي يوافق ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948 ويتم كل سنة اختيار شعار له يسلط الضوء على ناحية أولوية تهتم بها منظمة الصحة العالمية، ويحمل هذا العام شعار «الصحة للجميع».