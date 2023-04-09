أصدرت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، ورئيسة المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة م.مي البغلي قرارا بإشهار مبرة فهد عبدالرحمن المعجل لذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن القرار ما يلي:



٭ مادة 1: تشهر مبرة فهد عبدالرحمن المعجل لذوي الاحتياجات الخاصة لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



٭ مادة (2): يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



ملخص النظام الأساسي للمبرة



قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة فهد عبدالرحمن المعجل لذوي الاحتياجات الخاصة ومقرها الكويت وذلك بهدف تعزيز أسس ومفاهيم التكافل الاجتماعي وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع الكويتي وتشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة على القيام بدور إيجابي في المجتمع الكويتي وبث روح التنافس والإبداع بين ذوي الاحتياجات الخاصة والقائمين على رعايتهم لطرح أفكار مبتكرة وخلاقة تبرز دورهم البناء والحيوي بالمجتمع وتقديم الجوائز التشجيعية من خلال طرح مسابقات يتنافس عليها ذوو الاحتياجات الخاصة والقائمين على رعايتهم سنويا في مجالات متعددة على سبيل المثال لا الحصر العلوم الأكاديمية والبحثية والأدب والفنون وريادة الأعمال أفضل المؤسسات والمنشآت الصديقة لذوي الاحتياجات الخاصة.



والمؤسسون هم:



1 ـ فيصل فهد عبدالرحمن المعجل.



2 ـ نادية فهد عبدالرحمن المعجل.



3 ـ باسل فهد عبدالرحمن المعجل.



4 ـ أنس محمد أحمد الرشيد.



5 ـ أميرة حيدر سعود الحسن.



6 ـ سعاد فهد عبدالرحمن المعجل.



7 ـ سالم فلاح مبارك الحجرف.



8 ـ أنور جواد أحمد بوخمسين.



9 ـ موضي عبدالعزيز إبراهيم الحمود.



10 ـ يوسف عبدالحميد محمد جاسم الصفر.



ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.