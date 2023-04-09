أسامة دياب



أقام وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مساء أمس مأدبة سحور على شرف سفراء الكويت المتقاعدين ورؤساء البعثات الديبلوماسية الكويتية المتواجدين في البلاد والسفراء في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة رمضان المبارك، وذلك في قاعة صباح الأحمد الكبرى بوزارة الخارجية، بحضور مساعدي وزير الخارجية وكبار المسؤولين في الوزارة. ونقل الوزير العبدالله خلال اللقاء اعتزاز وتقدير صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ورئيس مجلس الوزراء سموالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للسفراء رواد العمل الديبلوماسي لإسهاماتهم المخلصة في تمثيل الكويت ورعاية مصلحة الوطن والمواطنين، ولتأدية واجباتهم بكل كفاءة وإخلاص واقتدار، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعيد عليهم الشهر الفضيل بالخير واليمن والبركات.