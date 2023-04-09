عاطف رمضان



كشف تقرير صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشهر مارس 2023، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن اجمالي عدد الطلبات القائمة خلال هذا الشهر بلغ 90.970 طلبا اسكانيا، وان عدد الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين عبر مركز الخدمة بلغ 1172 خدمة، وعدد الخدمات التي تم تقديمها عبر تطبيق سهل بلغ 21.567 خدمة، وبلغ عدد الخدمات التي تم تقديمها عبر الموقع الالكتروني 245 خدمة.



وعن المشاريع السكنية الموزعة في مشروع جابر الأحمد المخصصين لأصحاب الطلبات حتى ديسمبر 1999، فبحسب التقرير تم الانتهاء من توزيع جميع الوحدات السكنية بعدد 65 وحدة وبلغ إجمالي عدد الوحدات الموزعة في المشروع 114 وحدة سكنية خلال هذا الشهر.



وعن المشاريع السكنية قيد التوزيع، ففي مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، بلغ عدد الوحدات السكنية 24.508 وحدة وبلغ عدد القسائم السكنية 22.152 قسيمة وبلغ عدد المنتجات الإسكانية 2.356، وبلغ عدد المخصص لأصحاب الطلبات حتى ديسمبر 2005 (6.623 مواطنا)، وبلغ اجمالي عدد الوحدات الموزعة في المشروع 5.555 وحدة.



وتطرق التقرير الى المشاريع التنفيذية «البنية التحتية» للمشاريع الاسكانية، مشيرا الى انه بلغ عدد البيوت في شرق صباح الاحمد السكنية 1.184 بيتا، منها في العقد الاول 587 بيتا ونسبة الانجاز التعاقدية لها 34.34% ونسبة الانجاز الفعلية 30.75%، وفي العقد الثاني 597 بيتا، نسبة الانجاز التعاقدية لها 34.37% ونسبة الانجاز الفعلية 29.87%.



وفي توسعة الوفرة، بلغ عدد القسائم 53 قسيمة تمت مباشرة العمل فيها في 8 مارس 2023.



وفي عمارات مدينة صباح الأحمد السكنية، بلغ عدد الشقق 1.110 شقة، تم الانتهاء من عدد 720 شقة وجار العمل لعدد 390 شقة ونسبة الانجاز التعاقدية لها 100% ونسبة الانجاز الفعلية 91.77%.



كما تطرق التقرير الى عدد المباني العامة تحت التنفيذ، مشيرا الى أنه في المطلاع 26 مبنى وفي توسعة الوفرة 3 مبان وفي شرق صباح الأحمد السكنية 16 مبنى وفي جنوب عبدالله المبارك 31 مبنى.



وحسب التقرير، فإن عدد المباني العامة المنجزة في مدينة المطلاع بلغ 6 مبان. وبلغ عدد المناقصات «الانشائية والخدمات» التي تم طرحها مناقصتين فيما يلي:



1 ـ انشاء وانجاز اعمال تطوير الطرق والبنية التحتية واعمال خزان الري ومحطات كهرباء فرعية للمحور الخدمي بمشروع مدينة صباح الاحمد السكنية.



2 ـ انشاء وانجاز وصيانة طبقات الاسفلت السطحية بمشروع توسعة الوفرة.



وبلغ عدد العقود «الانشائية والخدمات» التي تم توقيعها 3 عقود هي:



1 ـ انارة طرق في مشروع جنوب عبدالله المبارك.



2 ـ الخدمات الاستشارية الخاصة بأعمال ادارة برنامج تطوير مشروع مدينة المطلاع الإسكاني.



3 ـ استكمال انشاء وانجاز وصيانة اعمال مخرجي الصرف الصحي وربط شبكة المياه المعالجة بخط 300 مم على طريق ميناء عبدالله ـ الوفرة بمشروع مدينة صباح الأحمد السكنية.



وعن شهادات لمن يهمه الأمر لإصدار أذونات البناء لمدينة المطلاع N12 - N5، بلغ عدد القسائم المسلمة 17.958 قسيمة والقسائم الجاهزة للتسليم 18.519 قسيمة



وفي جنوب عبدالله المبارك عدد القسائم المسلمة 3.215 قسيمة والقسائم الجاهزة للتسليم 3.260 قسيمة، وفي خيطان عدد القسائم المسلمة 1.331 قسيمة والقسائم الجاهزة للتسليم 1.448 قسيمة.