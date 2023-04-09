

ليلى الشافعي



نظمت الهيئة العامة لشؤون القصر حفلا للقرقيعان لأبنائها من القصر والمشمولين برعايتها وأسرهم الى جانب عدد من قياديي الهيئة والعاملين فيها وأسرهم، وذلك في خيمة القصر الرمضانية برعاية وحضور المدير العام بالإنابة م.حمد عبداللطيف البرجس.



وأوضح البرجس ان الأنشطة الاﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ والثقافية والرياضية والدينية والبيئية والترفيهية التي تنفذها الهيئة تسهم وبشكل كبير في بناء شخصية أبنائنا القصر والمشمولين بالرعاية لأنها تمكنهم من تعزيز مهارات المعرفة، والمشاركة، والتعاون والابداع.



وأكد البرجس حرص الهيئة على تكثيف وتطوير أنشطتها وفعالياتها الوطنية والترفيهية التي تعزز التواصل بين الهيئة وابنائها من القصر والمشمولين بالرعاية وموظفيها، إضافة الى تعزيز الروح الوطنية وإحياء المناسبات التراثية.



وأشار الى أن الحفل الذي أقيم أمس الأول في فندق الريجنسي شهد العديد من الأنشطة والمسابقات المتنوعة الى جانب توزيع عدد من الهدايا يأتي في إطار خطة الأنشطة والمناسبات الاجتماعية والترفيهية التي تم وضعها للعام 2023 والتي تضمنت العديد من الأحداث والأنشطة.