عبدالعزيز الفضلي



أكد وكيل التعليم العام ووكيل وزارة التربية بالتكليف اسامة السلطان انه لا ترقية للموظف المحال للتحقيق أو المحاكمة الجزائية أو الموقعة بحقه عقوبة تأديبية.



جاء ذلك في نشرة أصدرها السلطان، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، وقال فيها: بالإشارة إلى المخاطبات الواردة من قبل قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري والمتضمنة رأي القطاع القانوني بعدم جواز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو المحاكمة الجزائية أو الموقعة بحقه عقوبة تأديبية ما لم يزل المانع بتحقيق الشرط المنصوص إليه بالمادة (67) من المرسوم بنظام أو تنقض المدد المنصوص عليها بالمادة (68) من ذات المرسوم،



لذا يرجى موافاتنا بأي حالة قد ينطبق عليها الإحالة للتحقيق الإداري أو التحقيق الجزائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو كونه وقعت عليه عقوبة تأديبية معينة ولم تنقض المدد المحددة لزوال المانع من الترقية على أن يأخذ الأمر صفة الأهمية والاستعجال.