أعلن بنك الخليج عن مشاركته في الحملة الإنسانية التي تقودها جمعية الهلال الأحمر، لتوزيع الأجهزة الكهربائية على الأسر المتعففة في الكويت، وذلك في إطار التزاماته نحو الحفاظ على الاستدامة المجتمعية، ودعم جهود مؤسسات المجتمع المدني.وقال مسؤول الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج محمد الحبشي: نحرص سنويا على مشاركة جمعية الهلال الأحمر مبادراتها الكريمة لمد يد العون للأسر المتعففة في الكويت، وإدخال الفرحة على البيوت المحتاجة خلال شهر رمضان الفضيل. وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الاستدامة المجتمعية التي ينظمها ويشارك فيها بنك الخليج، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أن عددا من موظفي البنك تطوعوا لدعم جهود فريق الهلال الأحمر بتوزيع الأجهزة الكهربائية.



ولفت إلى أن المساهمة بحملة الهلال الأحمر لتوزيع الأجهزة الكهربائية على الأسر المتعففة في الكويت تأتي ضمن حزمة من المبادرات الخيرية، التي أطلقها بنك الخليج خلال شهر رمضان الكريم لدعم المحتاجين والأسر المتعففة، الذين يواجهون ظروفا صعبة، بتوزيع وجبات إفطار صائم على المحتاجين، و«ماجلة رمضان» على الأسر المتعففة، إلى جانب تفريج كرب الغارمين وغيرها. وذكر أن بنك الخليج يواصل التزامه القوي ببرنامج الاستدامة، على المستويات المجتمعية والاقتصادية والبيئية، عبر مبادرات يتم انتقاؤها بعناية لتعود بالنفع على البنك والمجتمع، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035.



واختتم تصريحاته بالقول: يلتزم بنك الخليج كمؤسسة مالية بدعم مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة وفي مقدمتها جمعية الهلال الأحمر، لما لها من دور اجتماعي وإنساني متميز، إذ نؤمن بأن القطاع الخاص له دور مهم برفع مستوى الوعي حول هذه القضايا المهمة، ونتطلع لمواصلة دعمنا تجاه هذه القضايا التي تتبناها الجمعية.