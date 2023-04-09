التزاماً ببرنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال شهر رمضان المبارك، هذا العام، يجدد بنك برقان تعاونه مع جمعية الهلال الأحمر من خلال تنظيم مبادرة توزيع سلال غذائية رمضانية، لترسيخ قيم التكافل والعطاء والرحمة في المجتمع. وينطلق هذا العمل الإنساني تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البنك والهلال الأحمر، لدعم الأسر المتعففة في مواجهة التحديات المعيشية.



وتضمنت الحملة مشاركة مجموعة من فريق بنك برقان بتوزيع سلال غذائية رمضانية متكاملة على العائلات في مختلف مناطق الكويت، لمدة يومين مع فريق من متطوعي الهلال الأحمر. وتم توزيع 500 سلة غذائية تشمل أنواعا مختلفة من أصناف الطعام. وتؤكد هذه المبادرة التزام البنك بأداء دوره الإنساني والإسهام في تحسين أسلوب حياة الناس.



وقالت مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة النجادة: «إن بنك برقان مستمر بمساعدة الأسر المتعففة كجزء من التزامه بقيمه الأساسية، ونحن نرى في شهر رمضان فرصة مميزة لعائلة البنك لتعزيز الجهود والمبادرة بالعطاء، كما نأمل أن توفر هذه السلال الغذائية الرمضانية بعض الراحة للمحتاجين خلال الشهر المبارك». وأضافت: في إطار تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، عمل «برقان» على تجديد شراكته مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي هذا العام، للمساعدة بالتنمية المجتمعية وتعزيز روح العمل الإنساني في الكويت.



بدورها، قالت مدير إدارة تنمية الموارد في جمعية الهلال الأحمر شيماء الشطي: في مثل هذه الأيام من كل عام، نجدد الشكر والامتنان لبنك برقان على الجهود المميزة والالتزام المستمر بدعم العائلات في كل أنحاء الكويت. ويسرنا أن نكون دائما جزءا أساسيا من المبادرات الإنسانية التي ترتقي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، في مؤسسات القطاع الخاص، وتسهم بنهوض المجتمع.