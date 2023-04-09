أقامت شركة «لولو هايبر ماركت» الكويت، واحدة من أبرز سلاسل متاجر التجزئة الكبرى في البلاد، احتفالية بالقرقيعان كجزء من الاحتفالات بشهر رمضان الفضيل في فروعها في القرين والعقيلة والجهراء يوم 5 الجاري. بحضور أكثر من 30 طفلا شاركوا ببرامج تقليدية متنوعة وتمتعوا بمجموعة من الحلويات والشوكولاتة المتعلقة بالقرقيعان.



القرقيعان هو احتفال كويتي تقليدي يقام في منتصف شهر رمضان، حيث يرتدي الأطفال الأزياء التقليدية ويغنون الأغاني ويزورون جيرانهم لتلقي الحلويات والمكافآت الأخرى. وتهدف احتفالية «لولو هايبرماركت» الكويت بالقرقيعان إلى الحفاظ على هذه التقاليد وتوفير تجربة ممتعة للأطفال خلال شهر رمضان المبارك.



وتم تنظيم الفعالية بعناية واهتمام بالتفاصيل، وتضمنت برامج تقليدية خاصة بالقرقيعان صممت لإشراك وتسلية الأطفال الذين تم تزويدهم بالأزياء التقليدية ليرتدوها، واستمتعوا بالغناء والرقص التقليدي. كما تم تقديم مجموعة متنوعة من الحلويات والشوكولاتة والأطعمة اللذيذة التي تم إعدادها خصيصا للمناسبة.



وقال مدير «لولو هايبر ماركت» الكويت: إن هذه الفعالية فرصة رائعة للحفاظ على القيم التقليدية لثقافتنا وتوفير تجربة ممتعة للأطفال خلال شهر رمضان. وقد التزمت «لولو هايبرماركت» الكويت دائما بتعزيز القيم الثقافية للكويت والشرق الأوسط، وهذا الاحتفال بالقرقيعان هو مثال واحد على هذا الالتزام. وكانت الفعالية ناجحة بشكل كبير ومحل تقدير من الأطفال وآبائهم الذين عبروا عن شكرهم لـ «لولو هايبرماركت» الكويت لتنظيم هذه الفعالية الرائعة.