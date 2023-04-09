أطلقت الشركات التابعة لمجموعة «أريدُ» في مناطق عملياتها حول العالم مجموعة واسعة من الأنشطة والمبادرات خلال شهر رمضان المبارك 2023 تهدف إلى دعم المجتمعات التي تعمل فيها المجموعة. وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «أريد» الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني: «تشكل حملات المسؤولية الاجتماعية السنوية خلال شهر رمضان المبارك ركنا أساسيا في استراتـيجية الـمـجمـوعة للمسؤولية الاجتماعية، وأحد أبرز السبل التي نغتنم من خلالها الفرص المتاحة لتقديم الدعم. بصفتنا شركات رائدة في مجال التكنولوجيا تسعى باستمرار إلى تطوير عوالم عملائها، فإننا ننظر إلى مسؤولياتنا تجاه المجتمعات التي نعمل فيها بجدية كبيرة، وملتزمون بدعم المجتمعات التي نعمل فيها وإحداث أثر إيجابي في حياة أفرادها من خلال إطلاق المبادرات الناجحة في مناطق عملياتنا».



ففي قطر، حيث يقع مقر المجموعة، أطلقت «أريد» عددا من المبادرات تحت شعار «تواصل وعطاء». وحرصت في إطار حملتها للعام الحالي على التعاون مع عدد من الجهات المحلية، حيث تنظم مجموعة من الفعاليات في كل من مشيرب قلب الدوحة، ومجمع ميادين لوسيل للرماية، وملاعب نادي لوسيل الرياضي. وستشمل الأنشطة المخططة لشهر رمضان فعالية القرنقعوه، وموكب السيارات الكلاسيكية، وتوزيع الحلويات في مقصورات الترام، والمسحر الأسبوعي، ورفيق الخير، وبطولة النيشان، ودوري «أريدُ» لعيال الفريج، ومسابقة مشكاة لحفظ القرآن الكريم.



من جانبها، أطلقت «أريدُ» فلسطين حملتها للعام الحالي تحت شعار «نشر الفرحة في الشهر الفضيل» والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة الرامية إلى تعزيز روح عمل الخير في المجتمع، ومن ضمن ذلك تقديم الدعم إلى ثلاث دور للأيتام في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والمشاركة في معارض رمضانية وأنشطة مجتمعية مثل توزيع التمور والمياه عند الإفطار.



بدورها، تنفذ «أريدُ» الجزائر عددا من المشاريع بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري، من بينها افتتاح مطعم «الهلال» لتقديم الإفطار للصائمين، وتوزيع المواد الغذائية الأساسية على المحتاجين في عدد من محافظات البلاد. كما تنفذ، من خلال جهد تعاوني مماثل مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعي، حملة واسعة لتوزيع الغذاء على الفئات المحرومة والمحتاجين في 20 محافظة جزائرية.



أما حملة Indosat Ooredoo Hutchison فيجري تنظيمها تحت شعار «متحدون معا» وتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة والمبادرات. وبهدف مواصلة دعم خدام المساجد (marbots) في إندونيسيا، تقوم Indosat Ooredoo Hutchison بدعوة العملاء إلى استبدال نقاط الولاء التي حصلوا عليها بتبرعات يجري تقديمها إلى أكثر من 1.500 خادم مسجد يعملون في مئات المساجد بجميع أنحاء البلاد.



فيما تقوم «أريد» المالديف باستخدام قدراتها الرقمية لتسهيل ممارسة الشعائر الدينية على العملاء خلال الشهر الفضيل، إذ سيتمكنون من دفع الزكاة إلى وزارة الشؤون الإسلامية من خلال m-Faisaa على تطبيق «أريد»، إلى جانب التبرع بسلال إفطار تضم مواد غذائية أساسية للعمال المغتربين في منطقة ماليه الكبرى. كما تتعاون «أريد» المالديف مع وزارة الشؤون الإسلامية لاستضافة مآدب إفطار جماعية كل يوم جمعة خلال الشهر الفضيل، إلى جانب تعاونها مع المنظمة غير الحكومية MOM’s NGO لتوزيع سلال رعاية تضم مواد غذائية أساسية على العائلات المحتاجة.



من جهتها، تنظم «أريد» تونس النسخة الثانية من فعالية سباق الجري الرياضي الرمضاني Ooredoo Night Run. وجددت الشركة التزامها برعاية الأطفال المصابين بالسرطان، حيث سيتم التبرع بجميع مزايا التسجيل في هذه الفعالية لصالح قسم طب الأطفال في مستشفى صالح عزيز. كما تشمل الفعالية مبادرة صحة مجتمعية تقوم خلالها عيادات «أريد» الطبية الجوالة بإجراء فحوصات طبية مجانية بالتعاون مع أطباء متطوعين، ونشر الوعي حول أهمية اتباع أسلوب حياة صحي ونشط. كما تحتل البيئة موقعا رئيسيا ضمن محاور تركيز الأنشطة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال التعاون مع شركة Colibri الناشئة والعاملة في مجال إعادة التدوير، حيث سيقوم المتطوعون بأعمال تنظيف ونشر الوعي بأهمية إعادة تدوير النفايات.



بالإضافة إلى ما سبق، تقوم «أريد» تونس بتنظيم برنامج لتوزيع الماء والتمر عند بوابات التعرفة المرورية لتمكين المسافرين برا من الإفطار أثناء تنقلهم.



بدورها، أطلقت «أريد» عمان رحلة النوايا الحسنة الـ 19 التي تعد من أكثر المبادرات المجتمعية تأثيرا واستدامة وتهدف إلى إحداث فرق ملموس خلال شهر رمضان المبارك. وتشهد المبادرة قيام المتطوعين بزيارة عدة مناطق في عمان لدعم الفئات المحتاجة. كما أطلقت «أريد» عمان باقة خاصة للعملاء الراغبين بالسفر لأداء فريضة العمرة من ضمن العديد من العروض الخاصة بالشهر الفضيل والتي تهدف إلى نشر ومشاركة قيم الاهتمام والرعاية.



من جانبها، تنظم «أريد» الكويت أولى مبادرتها لشهر رمضان المبارك بالتعاون مع جمعية الرحمة العالمية. وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة حياة المحتاجين من خلال توزيع وجبات الإفطار في الكويت. كما تخطط الشركة لتنظيم زيارات إلى الأطفال في المستشفيات لتوزيع الحلويات بمناسبة احتفالية القرقيعان.



كما أطلقت «أريد» الكويت مبادرة بالتعاون مع «كسوة» التي تهدف لتمكين العملاء من التبرع بالملابس التي لا يحتاجون إليها ووضعها في صناديق التبرعات الموجودة في مقر «أريد» الرئيسي في مدينة الكويت وبعض المدارس، ليتم إيصالها إلى المحتاجين.



واختتم الشيخ محمد قائلا: «رمضان لا يقتصر على العبادات فقط، بل يعد أيضا فرصة مثالية لنشر قيم الرحمة والكرم والتكافل الاجتماعي. ونحن فخورون بأن حملات شهر رمضان للعام الحالي تضم مجددا مجموعة واسعة من الأنشطة والمبادرات المصممة لدعم أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع، ونود أن نعرب عن امتناننا العميق لشركائنا الذين يعملون معنا لإنجاح هذه الحملات، ونتمنى للجميع على امتداد مناطق عملياتنا حول العالم شهر رمضان ملؤه الخير واليمن والبركة والسكينة».