







(الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب - الرعد: 28)



اعلم - رعاك الله - أن القلوب لا تطمئن لشيء سوى ذكر الله، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها، والأنس به ومعرفته، وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له، يكون ذكرها له فذكر الله - عزّ وجلّ - عبادة تملأ قلب الإنسان بالطمأنينة، وتؤثر على حياته بغرس السكينة فيها.



فإذا اضطربت النفس وحار القلب فماذا نفعل وقتئذ؟ وإذا أرقت العيون فسهرت فلم تنم فماذا نفعل حينئذ؟ وإذا اشتدت الكروب وكثرت المصائب وعصفت الخطوب فماذا نفعل عندئذ؟ وإذا كثرت الهموم والغموم وتفشت السموم، فماذا نفعل عند ذاك؟ وأي عمل نقوم به لنذهب من سمائنا الغموم، وأين الدواء لهذا الداء داء القلق والاضطراب النفسي؟ إنه يا أيها المبارك ذكر الله، فذكر الله نعمة عظمى ومنحة كبرى، به تستجلب النعم، وبمثله تستدفع النقم، وهو قوت القلوب، وقرة العيون، وسرور النفوس، وروح الحياة، وحياة الأرواح ما أشد حاجة العباد إليه، وما أعظم ضرورتهم إليه، لا يستغني عنه المسلم بحال من الأحوال لأنه جلاء القلوب ودواؤها.