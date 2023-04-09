جائز شرعاً مع عدم الإسراف ولا يصطدم مع ثوابت الدين

النشمي: من الأعراف والعادات الطيبة ويربط الصغار بشهر رمضان

الطبطبائي: القرقيعان عادة تراثية مباحة دينياً بلا إسراف وليس بدعة





القرقيعان فرحة للأطفال ويدخل السعادة على قلوبهم وهم يرددون كلمات طيبة لا غبار عليها «عاد عليكم صيام كل سنة وكل عام» ويشيرون إلى ركن من أركان الإسلام «بيت مكة يوديكم.. يا مكة يا المعمورة» وكلها معان دينية ينتظرها الأطفال بشغف كل رمضان بثيابهم الشعبية الخاصة وأناشيدهم الطفولية البريئة.. فهل يعتبر الاحتفال بالقرقيعان مباحا شرعا ام انه من البدع؟



في البداية، يقول د.خالد المذكور: القرقيعان عُرف وعادة وليس عبادة، والأعراف في الشريعة في كل بلد تبقى مستقرة ما لم تصادم نصا في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه العادة جائزة شرعا مع مراعاة عدم الاسراف فيها، والمحافظة على اطفالنا عند خروجهم وضبط وقتهم، مشيرا الى انه في شهر رمضان توجد عادات اجتماعية تختلف من بلد الى بلد تتعلق بالزيارات وتبادل التهاني وفي بعض الاطعمة والأشربة التي تكون في رمضان ومدفع الافطار وملابس الاطفال وهذه عادات لا بأس بها شرعا، كما انه يدخل الفرحة الى قلوب الاطفال ولا يصطدم مع ثوابت الدين ولا مانع منه.



حذار من الإسراف



من جهته، قال العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.عجيل النشمي: عرف اهل الكويت «القرقيعان» وله مثيل في اغلب البلاد الاسلامية، وإنما هو من الاعراف والعادات الطيبة التي ترتبط لدى الصغار خاصة بذكرى رمضان في كل عام وتظل متعلقة بذهن الصغار حتى إنهم اذا قيل رمضان تذكروا هذه العادة فهو وسيلة لتحبيب هذا الشهر الكريم وربطه بالذكريات لدى الصغار بل حتى الكبار يستبشرون به.



وأكد ان العادات اذا لم ترتبط بمنكر فهي مقبولة في الشرع، ولقد كان لدى العرب قبل الإسلام عادات كثيرة اقرها النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من العادات ما كان مرتبطا بالاعتقاد، او كان منكرا من القول او الفعل وكان عند العرب وفي الاسلام ما يسمى بـ «النثار» وهو شيء من المكسرات حسب الذي كان عندهم فينثرونه في المناسبات مثل الاعراس. ولفت الى انه عادة لا ترتبط باعتقاد معين لدى اهل الكويت وإنما هي فرصة واستبشار بمنتصف هذا الشهر الفضيل كما انها مناسبة للتزاور واجتماع الاهل والاولاد والجيران وما كان كذلك فهو مرغوب فيه في ديننا. وزاد: فمن المحبب ان تقوم الاسرة او المدرسة بإحياء هذا الموضوع وغرس معانيه في قلوب الاطفال وعدم الاسراف في الامر وهذا ما يلاحظ على بعض الاسر فإنها تنفق المال الكثير على المظاهر في هذه المناسبة.



اللهو المباح



من جهته، أكد عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية سابقا د.سيد محمد الطبطبائي ان عادة القرقيعان في شهر رمضان من الامور المباحة ما لم يقع المسلم في المحظور كالاسراف وهي اهداء الحلوى للصغار عند مرورهم على الاقارب والجيران بعد صلاة التراويح، في الليالي البيض من شهر رمضان المبارك بهدف تشجيع الصغار وتحبيبهم بالصيام وإدخال السرور في نفوسهم ويردد فيه الاطفال بعض الادعية المباحة، مشيرا الى ان هذا الفعل لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلم له اصلا في التاريخ الاسلامي وليس هو عبادة من العبادات وإنما هو من اللهو المباح للاطفال وليس احداث شيء في الدين حتى يكون بدعة بشرط عدم الاسراف او ان يصاحبه عمل محرم.









