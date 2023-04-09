

واصل مان يونايتد عروضه القوية هذا الموسم، وفاز على ضيفه إيفرتون 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وتقدم يونايتد بهدف سجله سكوت مكتوميناي في الدقيقة 36، وأضاف أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 71.



ورفع فريق «الشياطين الحمر» رصيده إلى 56 نقطة وتوقف رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.



وهذا الفوز هو الثاني على التوالي ليونايتد والسابع عشر للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 7 مباريات والتعادل في خمس.



إلى ذلك، يواجه أرسنال اختبارا قويا لأوراق اعتماده بطلا للدوري عندما يحل ضيفا على ليفربول.



يتوجه فريق «المدفعجية» إلى ملعب «أنفيلد» سعيا لتحقيق فوزه الثامن على التوالي في الدوري، إذ بات قاب قوسين من الظفر بلقب «البريمييرليغ» للمرة الأولى منذ 19 عاما.

على الورق، لا تبدو المباراة ضد ليفربول المتعثر مهمة صعبة جدا، لكن فريق الألماني يورغن كلوب سيكون صعب المراس على أرضه أكثر منه خارجها، إذ فاز بتسع من مبارياته الـ13 في الدوري على ملعب «أنفيلد» هذا الموسم.



ورأى كلوب إيجابيات في التعادل السلبي أمام تشلسي في منتصف الأسبوع بعد ثلاث هزائم متتالية في كل المسابقات، وأشاد بسلوك لاعبيه.



كما يلتقي اليوم ليدز مع كريستال بالاس.