

يعقوب العوضي



فاز برقان على النصر بنتيجة 32-27 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الاتحاد لكرة اليد في المجموعة (ب) وربح أول نقطتين في رصيده، بينما بقي «العنابي» بلا نقاط، وبذلك يحتل المركز الثاني خلف كاظمة.



وفي مباراة أخرى، فاز الصليبخات على القرين بنتيجة 32-27 وربح أول نقطتين في رصيده بمنافسات المجموعة (أ)، وليحتل وصافة الترتيب العام خلف الكويت، بينما يبقى القرين من دون نقاط.



في الإطار ذاته، تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات المجموعة (ج) حيث يلتقي القادسية مع خيطان في الـ 9:00 مساء، فيما يتواجه الساحل مع الفحيحيل في الـ 11:00.