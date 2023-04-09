

توج فريق منصور بوحمد وحمد مال الله بطلا لدورة سعد التميمي الرمضانية الأولى لـ «البادل» للهواة بالفوز على فريق يوسف الصقر وناصر بوراشد بمجموعتين دون رد، فيما ذهب لقب فئة المحترفين إلى الثنائي داوود هاشم والإسباني مانيلو مونيوث بعد الفوز على الإسباني ألفارو مادينا وبدر السعيد إثر انسحاب الأخير بسبب الإصابة في المجموعة الأولى.



وكرم راعي الدورة سعد التميمي الفرق الفائزة بالمراكز الأولى لفئتي المحترفين والمحليين، حيث حصل بطل فئة المحترفين على جائزة مالية 3 آلاف دينار، فيما حصل الوصيف على 1500 دينار، فيما حصد ثنائي المركز الأول للهواة على جائزة مالية قدرها 1500 دينار والوصيف 1000 دينار.



وشهدت دورة سعد التميمي الرمضانية حدثا رياضيا فريدا، تمثل بإقامة مباراة استعراضية في البحر، وذلك على ظهر مركب بحري، حيث قامت اللجنة المنظمة للدورة بتهيئة ملعب بادل عالمي الطراز، يتسق مع المعايير الدولية للعبة، وشارك في المباراة الاستعراضية «البحرية» طلال ملا يعقوب ومحمد حسين وفلاح فايز، ويوسف النجار، وعرضت اللجنة المنظمة في ختام الدورة فيلما وثائقيا عن المباراة الاستعراضية قدمه الإعلامي صالح جرمن، كما أقيمت على هامش حفل الختام الذي شهد ألعابا نارية أثارت إعجاب الحضور، مباراة استعراضية أخرى جمعت عددا من الإعلاميين، وقد كرم سعد التميمي العديد من أبطال الكويت وآسيا والمصنفين العالميين في الإسكواش براك المطر، وفلاح فايز، وعمار التميمي، ولاعب التنس السابق طلال الملا، ومحمد النجار، ويوسف زكي.



تنظيم مميز



من جانبه، أشاد الشيخ فهد المشعل الأحمد بالتنظيم المتميز للدورة، مضيفا: «سعدنا بحضور الدورة ومشاهدة العديد من المباريات للمحترفين والهواة ونأمل أن تستمر الدورة في الأعوام المقبلة، آملين كل التوفيق والسداد للجنة المنظمة».



من جهته، شكر راعي الدورة سعد التميمي جميع الفرق المشاركة من محترفين وهواة في النسخة الأولى للدورة، وقال:«شرفنا طوال الأيام الثلاثة للمنافسات بحضور العديد من القيادات الرياضية، وسعدنا بالمنافسات الرمضانية للعديد من أبطال الكويت والعالم في رياضة البادل، وسنسعى دائما للدفع بالرياضة الكويتية والشباب الرياضي إلى أفضل المستويات».



إلى ذلك، أبدى بطل دورة سعد التميمي الرمضانية الأولى للبادل في فئة الهواة منصور بوحمد سعادته بالظفر باللقب الغالي.

وقال: «نشكر سعد التميمي على مبادرته الطيبة بإقامة دورة رمضانية ذات مستوى فني رفيع، شارك في منافساتها أفضل لاعبي البادل في الكويت، وحرص الجميع على تقديم أفضل مستوياتهم».



من جانبه، أكد المحترف الإسباني ألفارو مادينا أن دورة سعد التميمي الرمضانية لـ «البادل» شهدت مستويات رفيعة، ومواهب واعدة من شأنها التألق على المستوى العالمي، ومن بينهم شريكه بدر السعيد.