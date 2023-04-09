

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن اختتام رعايتها لبطولة القبس للبادل للسنة الثانية على التوالي والتي أقيمت في الفترة من 28 مارس لغاية 5 أبريل على ملاعب Padel Time في منطقة العارضية، وذلك تماشيا مع مبادراتها العديدة المتنوعة خلال شهر رمضان لهذا العام.



وفي بيان لها، أكدت شركة stc على الإقبال الناجح والمتميز الذي شهدته البطولة، حيث استقطب الحدث حشودا كبيرة للاستمتاع ولمشاهدة العديد من الفرق المشاركة للمنافسة على لقب البطولة.

وقد شارك في البطولة الأكبر من نوعها في رمضان 400 فريق ومشاركة 800 لاعب ولاعبة في البطولة، بالإضافة إلى فئة العائلة بمشاركة الأطفال.

وأتيحت الفرصة للفريق الفائز لخوض مباراة استعراضية ضد أسطورة البادل الأرجنتيني فرناندو بيلا ستيغوين وذلك خلال الحفل الختامي، كما جمعت البطولة أفراد المجتمع، حيث شجعوا فرقهم ولاعبيهم المفضلين في واحدة من أكثر الرياضات شعبية في الكويت.

وشهد اليوم الختامي العديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة في احتفالية ختام المنافسات التي استمرت على مدار 9 أيام متواصلة وشهدت تنافسا قويا في 9 فئات مختلفة للرجال والسيدات بالإضافة إلى فئة العائلة التي تم استحداثها في بطولة العام الحالي.



كما تم تكريم stc بحضور الرئيس التنفيذي م.مزيد الحربي والمدير العام لاتصالات الشركات في stc دانة الجاسم، من قبل المنظمين ممثلة برئيس تحرير القبس وليد النصف ونائب رئيس التحرير عبدالله المضف والمدير التنفيذي ناصر المؤمن لدورها الرئيسي في الرعاية خلال الحفل الختامي.



وخلال البطولة، رحبت stc بالحضور والرياضيين في stc purple village، حيث أقامت العديد من المسابقات التفاعلية مع جوائز قيمة لكل من الفائزين والمشاركين على مدار البطولة.

بالإضافة إلى ذلك، نظمت stc فعالية مميزة للاحتفال بالقرقيعان مع الأطفال وذويهم داخل stc village بالتعاون مع كانتيين وشهدت الفعالية ألعاب شعبية وفقرات تراثية وتوزيع القرقيعان وترديد الأغاني الرمضانية لإضفاء أجواء من البهجة والسرور على الأطفال.



فضلا عن رعايتها، شجعت شركة stc موظفيها على الانضمام إلى البطولة لتعزيز نمط حياة صحي في العمل وتعزيز مهاراتهم في العمل الجماعي للتفوق في حياتهم الشخصية والمهنية، وهو نهج تتبعه stc وتحث عليه دوما.