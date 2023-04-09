

فاز المصور الكويتي محمد الكوح بجائزة الشيخ سعود آل ثاني للمشاريع الفوتوغرافية لعام 2023 في قطر عن مشروعه (فيلكا الجزيرة الجميلة).



وعبر الكوح في تصريح لـ«كونا» عن سعادته بهذا الفوز، مشيدا بجهود دولة قطر في تنظيم المسابقات وتكريم المميزين.



وأكد أن هذه الجائزة تتميز عن غيرها بأنها تركز على المشاريع الفوتوغرافية السردية ذات الطابع البحثي، حيث تعتبر هذه الجائزة متخصصة.



وأوضح ان عمله الفائز هو مشروع فوتوغرافي يوثق جميع منازل ومباني جزيرة فيلكا في الكويت، مضيفا أنه اختار تصوير معالم الجزيرة لأهميتها المعمارية والتاريخية ليوثق جانبا منها قبل أن يتم تطوير الجزيرة او اجراء أي تعديلات فيها.



والكوح فنان بصري معاصر تشتمل أعماله على التصوير الفوتوغرافي التناظري والرسومات اليدوية والمواد الأرشيفية والصور الفوتوغرافية الملونة باليد وله عدة مشاركات في معارض محلية ودولية، كما أن أعماله نشرت عدة كتب ومنشورات حول العالم.