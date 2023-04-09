

سعود عبدالعزيز



تواصلت قضايا الاعتداء والإهانة التي يتعرض لها الأطباء، إذ شهدت منطقة الدسمة قضية جديدة حملت مسمى جنح مهن طبية.



وفي التفاصيل، قال مصدر امني ان طبيبا كويتيا من مواليد 1988 يعمل في مستوصف بمنطقة الدسمة قال انه خلال تواجده في مقر عمله شاهد مواطنا (مواليد 1974 ) داخل احدى عيادات المستوصف ولم يكن داخل العيادة«الطبيب او الممرضة» فطلب من المراجع وبأدب الخروج قائلا له «ما عليك أمر استريح برا».



وأضاف: أثناء خروج المواطن ورفضه الجلوس في غرفة الانتظار خرجت إليه لمعرفة سبب عدم جلوسه وتعاونه فرد على بقوله «حواري مع الممرضة مو معاك»، فطلبت منه مرة أخرى الجلوس فرفض ورد قائلا للدكتور «انت فرعون هني، شنو مو متفطر عدل اليوم وهذي المشكلة لما يحطون ياهل بالمنصب»، مضيفا: قمت بدفعه من الخلف فالتف وحاول التهجم علي.



هذا، وقدم المبلغ بيانات المدعى عليه استنادا إلى البطاقة المدنية التي أخذ بواسطتها موعدا للدخول على الطبيب، إذ إنه من سكان الدسمة، وتم استدعاء المدعى عليه والاستماع إلى أقواله والتواصل مع وكيل النائب العام الذي أفاد بتسجيلها «جنح مهن طبية».