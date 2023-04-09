وجهت دعوات لأكثر من 850 من ممثلي المجتمع والمؤسسات الخيرية من مختلف أنحاء بريطانيا لحضور تتويج الملك تشالز الثالث. كما تم توجيه دعوات لحضور قداس السادس من مايو المقبل، في «ويستمينستر آبي» في وسط لندن، لأكثر من 450 من الحاصلين على وسام الامبراطورية البريطانية (بي.إي.إم)، تقديرا لإسهاماتهم، حسب وكالة الأنباء البريطانية «بي.ايه.ميديا» امس السبت. وسيتابع نحو 400 من الشباب، الذين يمثلون الجمعيات الخيرية، أيضا قداس التتويج، والموكب من كنيسة «سانت مارغريت» المجاورة.



وتم ترشيحهم من قبل الملك والملكة والحكومة البريطانية.