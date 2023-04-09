

سعود عبدالعزيز ـ عبدالله قنيص



لم يكن الكمام وغطاء الرأس «الكاب» والنظارة السوداء التي اعتاد مواطن على ارتدائها في تنفيذ سرقاته كافية حتى يفلت من العدالة، فسقط في قبضة المباحث الجنائية.



وكانت 3 قضايا بواقع قضيتي سرقة محلي صرافة في الجهراء و6000 دينار من فرع تموين بمنطقة سعد العبدالله قد سجلت ضد مجهول وأحيلت الى المباحث، وبمراجعة الكاميرات شوهد اللص متخفيا، وعليه تم عمل تحريات والاستعانة بالتقنيات التي خلصت الى تحديد هوية المتهم وضبطه داخل مسكنه في محافظة الجهراء، حيث اعترف بارتكاب السرقات الثلاث، وانه اعتاد على ارتداء أدوات للتخفي ظنا منه أنه سيفلت من العقاب.