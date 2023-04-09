قال ممثلو ادعاء فرنسيون إنهم وضعوا مصرفيا لبنانيا رهن التحقيق الرسمي في أحدث خطوة ضمن تحقيق عبر الحدود لمعرفة ما إذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد اختلس مبالغ طائلة من الأموال العامة.



وقال متحدث باسم مكتب النيابة العامة المالية في باريس أمس الاول إن المصرفي اللبناني مروان خير الدين، وهو رئيس مجلس إدارة بنك الموارد اللبناني، مشتبه بتورطه في منظمة إجرامية وبغسيل الأموال.



وأضاف المتحدث أن خير الدين، الذي كان في فرنسا في 24 مارس عندما أخطرته النيابة بالتهم المبدئية، لم يحتجز لكنه تلقى أمرا بعدم مغادرة البلاد وتمت مصادرة جواز السفر الخاص به.



ويخضع سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ ثلاثة عقود، للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل بسبب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسيل بعض العائدات في الخارج.



وينفي سلامة الاتهامات، ويقول إنه يقدم كبش فداء لتحميله المسؤولية عن الأزمة المالية اللبنانية التي اندلعت عام 2019.



ووفقا لمصادر مطلعة على التحقيقات الفرنسية واللبنانية، فإنه يشتبه بأن خير الدين سمح لسلامة بإتمام تحويلات مالية غير منتظمة من خلال بنك الموارد.



وأحجم بيير أوليفييه سور محامي سلامة عن التعليق على اتهامات تواطؤ خير الدين مع حاكم مصرف لبنان.



وفي يناير، استجوب ممثلو ادعاء أوروبيون كانوا في زيارة لبيروت خير الدين وسألوه عن حسابات في بنك الموارد تضم مبالغ كبيرة من أموال سلامة وفقا لمصادر مطلعة على الاستجواب.



وتظهر بيانات كشف حساب بحسب رويترز كيف تضخمت حسابات سلامة في بنك الموارد من 15 مليون دولار في عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول عام 2019.



وقال مصدر قضائي لبناني امس إن ممثلي الادعاء العام اللبناني يشتبهون في أن الحسابات التي أجريت منها عمليات سحب نقدي اعتيادية استخدمت لإخفاء نشاط غسيل أموال.



وشغل خير الدين منصب وزير دولة في لبنان من عام 2011 إلى عام 2013 وخاض الانتخابات البرلمانية في عام 2022 ضمن قائمة يدعمها حزب الله لكنه لم يفز.