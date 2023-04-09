عبدالعزيز الفضلي



أبدت مصادر تربوية مسؤولة لـ «الأنباء» أسفها الشديد تجاه تكرر ظاهرة الغياب التي يقوم بها طلبة المدارس في يوم الخميس، مشيرة إلى أن عدم تعاون أولياء الأمور مع المدرسة سيدفع ثمنه الطلبة.



وأوضحت المصادر أنه من غير المعقول أن يتغيب الكثير من الطلبة، وتحديدا يوم الخميس بتشجيع من أولياء أمورهم، مشددة على أنه رغم تطبيق اللوائح والنظم الخاصة بالغياب فلا نرى تفاعلا في هذا الجانب من قبل الكثير من الأهالي.



وذكرت المصادر أنه سيتم تخصيص اختبار للطلبة في كل يوم خميس من قبل الإدارة المدرسية وتسجيل درجة «صفر» لمن لا يتغيب عنه دون عذر طبي.