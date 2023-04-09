تضاربت المعلومات حول استهداف مظلوم عبدي قائد ما يسمى بقوات سوريا الديموقراطية «قسد» خلال زيارته السليمانية أمس الأول.



فقد نفى المركز الإعلامي لـ «قسد» في بيان المعلومات التي تحدثت عن استهداف عبدي في السليمانية بإقليم كردستان العراق واعتبرها «عارية عن الصحة».



وأكد البيان أن مظلوم عبدي «على رأس عمله الآن»، مشيرا إلى أن «الهدف من نشر أخبار كهذه هدفه الابتزاز السياسي ضد بعض القوى في إقليم كردستان العراق»، على حد زعمه.



لكن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الكولونيل جو بوتشينو أكد أن غارة بطائرة مسيرة استهدفت قافلة تتضمن أفرادا من الجيش الأميركي بمطار السليمانية. وقال إنه كان يوجد 3 عسكريين أميركيين في قافلة مع القائد العام لـ «قسد» وقت الهجوم، مشيرا إلى عدم وقوع أي إصابات.



من جهته، اكتفى عبدي بإدانة الهجوم، وقال: «هذه الانتهاكات مستمرة في العراق وسورية ولها أبعاد خطيرة ضد المنطقة» متهما تركيا بتنفيذه.



كما أدان الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد القصف الذي نسب إلى القوات التركية واستهدف المطار، حيث تحدثت الأجهزة الأمنية في المطار بشكل مقتضب عن «انفجار» بالقرب من السور المحيط به تسبب في اندلاع حريق لكن لم يسفر عن ضحايا.



وقال رشيد في بيان: «تتكرر العمليات العسكرية التركية على إقليم كردستان وآخرها قصف مطار السليمانية المدني».



وأضاف رشيد: «إذ ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته، نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية».