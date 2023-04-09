لقي ستة مدنيين سوريين حتفهم نتيجة انفجار لغم، خلال ذهابهم لجمع الكمأة في بادية السخنة بريف حمص الشرقي في وسط سورية.

وذكرت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) أن «لغما مضادا للدروع من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش)، انفجر أثناء مرور سيارة تقل عددا من الأشخاص، متوجهين لجمع الكمأة في منطقة جبل العمور في بادية السخنة، ما أدى إلى مقتل ستة مدنيين».

وأصبح موسم الكمأة فرصة لتحسين دخل لكثير من السوريين الذين يخاطرون بحياتهم لجمعها، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.

وقال المرصد السوري إنه وثق مقتل 184 شخصا منهم 154 من المدنيين بينهم طفلان و5 سيدات، إضافة إلى 30 عسكريا لإصابة العشرات، بانفجار ألغام من مخلفات الحرب وهجمات لعناصر تنظيم «داعش» استهدفتهم أثناء عملهم في البحث عن «الكمأة» منذ السادس من فبراير حتى يومنا هذا.